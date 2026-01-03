Il Fratello Calenda e le prede nel centrodestra Smottamenti

Il Fratello Calenda e le “prede” nel centrodestra rappresentano uno scenario di cambiamenti e tensioni all’interno della maggioranza. Tra corrispondenze antropologiche e strategie politiche, si delineano nuovi equilibri e prospettive che influenzano il panorama politico italiano. Un’analisi sobria e obiettiva per comprendere i recenti smottamenti e le dinamiche in atto nel centrodestra.

Corrispondenze antropologiche, certo. Ma anche ammiccamenti politici, questioni di equilibrio e prospettive nella maggioranza. Il centrodestra un po' lo corteggia, Carlo Calenda ricambia e da qualche giorno s'è messo a litigare pure con Corrado Formigli. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani, in vista del voto nelle grandi città del prossimo anno, pensa ai civici per allargare, pensa insomma al leader di Azione. Violante, sua moglie, lo ha detto a Più uno su Radio globo qualche giorno fa: "Ha un debole per la Meloni. E' diretta, romana.". E Carlo Calenda, seduto accanto a lei, ha confermato ancora una volta: "Giorgia mi piace".

