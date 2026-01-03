Il 2026 sarà l' anno in cui passeremo all' analogico?

Il 2026 potrebbe rappresentare un momento di riflessione sulla nostra relazione con la tecnologia e i mezzi di comunicazione. In un’epoca di rapidi cambiamenti, è importante valutare come mantenere un equilibrio tra innovazione e autenticità. Tra i buoni propositi per il nuovo anno, investire in una presenza reale e significativa può contribuire a costruire relazioni più genuine e durature.

Se speriamo in un anno più sereno di quelli appena conclusi, tra i buoni propositi del 2026 dovremmo inserire innanzitutto una maggiore presenza in ciò che facciamo. Un impegno singolare, se ci pensiamo bene: davvero non siamo immersi in ciò che ci capita? Beh,, se siamo onesti con noi stessi, la risposta poco rincuorante è che lo siamo stati sempre meno negli ultimi anni. Dal lavoro al tempo libero, così la vita reale passa in secondo piano. Un tratto, questo, che si porta dietro una serie di conseguenze sul nostro benessere psico-emotivo e che è stato accentuato da follie come il multitasking: in uno stesso frangente di tempo, secondo il modello assurdo del lavoro a tutti i costi e a tutte le ore, ci è stato chiesto di fare, pensare o organizzare più cose simultaneamente. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

