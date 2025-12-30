Gabriele Gravina sottolinea | Il calcio italiano è una piattaforma sociale senza eguali il 2026 sarà l’anno in cui innovarlo

Il calcio italiano rappresenta un importante motore sociale ed economico, coinvolgendo circa 1,5 milioni di tesserati. La recente analisi del Bilancio integrato FIGC evidenzia un ritorno di 20,5 euro per ogni euro investito nel settore professionistico, sottolineando il ruolo strategico del calcio nel contesto nazionale. Con l’attenzione rivolta al 2026, Gabriele Gravina invita a innovare questa piattaforma sociale, riconoscendone il valore oltre il semplice sport.

Il calcio italiano non è solo sport: è sempre più motore sociale ed economico. La decima edizione del Bilancio integrato FIGC fotografa l’evoluzione della Federcalcio, che conta 1,5 milioni di tesserati e, limitando l’analisi al professionismo, restituisce 20,5 euro per ogni euro investito, generando un impatto socio-economico straordinario. Con ricavi diretti di quasi sette miliardi e un’incidenza sul Pil pari a 12,4 miliardi, l’ecosistema calcio prosegue il suo impegno su diritti umani, tutela ambientale e educazione: quasi un milione di studenti ha partecipato al progetto Valori in rete. “ Il calcio ha una responsabilità che va oltre la competizione “, afferma il presidente Figc Gabriele Gravina. 🔗 Leggi su Oasport.it

