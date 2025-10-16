Sostenibilità | utenti in rete bocciano il Gree Deal e chiedono soluzioni concrete

(Adnkronos) – Scetticismo verso le strategie UE in materia di ambiente, preoccupazione per le conseguenze sull’economia della transizione green e un messaggio rivolto a istituzioni e imprese: la sostenibilità non può limitarsi a essere dichiarata o raccontata, deve essere dimostrata concretamente e integrabile nelle pratiche quotidiane. È quanto emerge dalla rilevazione condotta tra gli utenti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

