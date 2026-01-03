Gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela

Gli Stati Uniti hanno annunciato un’operazione militare in Venezuela, con il presidente Donald Trump che ha confermato l’intervento e comunicato l’arresto del presidente Nicolás Maduro. La situazione rappresenta un'importante escalation nelle relazioni tra i due paesi, suscitando preoccupazioni a livello internazionale. La dinamica degli eventi richiede attenzione, considerando le implicazioni politiche e geopolitiche di questa azione.

Il presidente statunitense Donald Trump ha confermato l’operazione militare e ha detto che il presidente venezuelano Nicolás Maduro è stato catturato. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela Leggi anche: Gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela Leggi anche: Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera al largo del Venezuela La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela e catturato Nicolás Maduro che ora è in carcere a New York; Perché gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela? Il petrolio, il pretesto della droga, la «Dottrina Monroe»: cosa c'è dietro la decisione di Trump; Perché gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela?; Perché gli Usa hanno attaccato il Venezuela? Dai narcos al petrolio, ecco le cause. Perché gli Usa hanno attaccato il Venezuela e Trump ha catturato Maduro, tra guerra ai narcos e le petroliere - Dopo il blocco navale voluto da Donald Trump, sono iniziate operazioni militari degli Usa in Venezuela con la cattura del presidente Nicolas Maduro ... virgilio.it

Gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela e catturato Nicolás Maduro che ora è in carcere a New York - L'attacco è avvenuto nella notte di sabato 3 gennaio e ha costretto Maduro in carcere, Trump ha tenuto una conferenza show dove ha spiegato i reali obiettivi dell'operazione. wired.it

Perché gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela? - La campagna di pressione militare, economica e politica degli Stati Uniti contro il regime venezuelano di Nicolás Maduro, culminata con la sua cattura, è stata giustificata in molti modi dall’amminist ... ilpost.it

Perché gli Usa hanno attaccato il Venezuela?

Con l’azione contro il Venezuela, gli Stati Uniti rispolverano la Dottrina Monroe, il principio che da due secoli giustifica l’ingerenza di Washington nelle Americhe. - facebook.com facebook

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto alla nuova leader venezuelana, Delcy Rodriguez, un "accesso totale" alVenezuela in termini di risorse naturali e di altro tipo. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.