Gli sparano alla schiena da un' auto in corsa giovane in codice rosso

Un giovane è stato colpito alla schiena da un colpo di pistola mentre si trovava in via Il Flauto Magico, nel Rione Conocal, nel tardo pomeriggio di oggi. L’episodio si è verificato mentre l’individuo era sotto casa, e al momento le circostanze e le eventuali motivazioni sono ancora in fase di accertamento. Le forze dell’ordine stanno intervenendo per ricostruire quanto accaduto.

Era sotto casa, in via Il Flauto Magico, al Rione Conocal, nel tardo pomeriggio di oggi quando da un'auto in corsa gli hanno sparato contro alcuni colpi di pistola. Alfredo Clemente, 25 anni il prossimo giugno, si è accasciato urlando, raggiunto al fondo schiena da un proiettile che gli si è.

