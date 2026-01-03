Giovani missionari cesenati in Costa d' Avorio | una tombola solidale per i bimbi dell' orfanotrofio

Giovani missionari cesenati organizzano una tombola solidale per sostenere l’orfanotrofio di Ayamé, in Costa d’Avorio. Il progetto mira a garantire assistenza e supporto a circa cinquanta bambini orfani, molti dei quali hanno perso la madre a causa di complicazioni durante il parto. Questa iniziativa rappresenta un modo concreto per rafforzare l’impegno della comunità locale nel favorire il benessere e lo sviluppo di quei minori.

Cesena conferma e rafforza il proprio impegno a sostegno del progetto umanitario dedicato all’orfanotrofio di Ayamé, in Costa d’Avorio, che accoglie circa cinquanta bambini rimasti senza madre, nella maggior parte dei casi a seguito di complicazioni durante il parto. L’iniziativa fa capo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

