Dagli occhi al cuore Acp e Airo lanciano una missione umanitaria in Costa D’Avorio

Due realtà campane impegnate da anni nel sociale e nella sanità, ACP Italia (Azione Contrasto alla Povertà) e AIRO – Associazione Italiana Rinnovamento in Oculistica ONLUS, hanno presentato oggi al Senato della Repubblica il progetto umanitario “Dagli occhi . al cuore”, iniziativa nata in Campania e destinata a portare assistenza concreta alla popolazione della Costa d’Avorio. Alla Sala Caduti di Nassirya, l’appuntamento – promosso dal presidente dei senatori FdI Lucio Malan – ha visto gli interventi del direttore internazionale di ACP Sacha Ernest, del direttore di ACP Italia Giovanni Tagliaferri, e dei rappresentanti AIRO, Vincenzo Orfeo e Claudio Iovino, entrambi espressione dell’eccellenza oculistica campana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it