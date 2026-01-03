Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Alihan si trova al centro di misteri e tensioni, con Zeynep che si avvicina a Elif. La presenza di Elif e i segreti che circondano Alihan rischiano di complicare ulteriormente i rapporti tra i personaggi. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro le azioni di Alihan e come evolverà la trama di questa serie.

Cosa sta nascondendo Alihan nelle nuove puntate di Forbidden Fruit? Le cose si fanno di nuovo complicate tra lui e Zeynep, soprattutto dopo l’arrivo di Elif. La sorella di Yildiz inizia ad avere dei forti sospetti, al punto che pensa che il suo amato stia di nuovo commettendo un errore. Facendo il punto della situazione, Elif è appena tornata a Istanbul, dando subito l’impressione di essere interessata ad Alihan, con il quale ha da sempre un’amicizia. Quest’ultimo cerca sempre di rassicurare Zeynep al riguardo. La giovane Yilmaz, però, continua ad avere dei dubbi, soprattutto dopo l’improvvisa partenza di lui per la Cina! Forbidden Fruit anticipazioni: Alihan tradisce Zeynep? C’è più di un segreto. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Forbidden Fruit, Alihan tradisce Zeynep con Elif? Due segreti

