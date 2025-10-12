Forbidden Fruit Anticipazioni 13 ottobre 2025 | Zeynep a cena con Dundar ma arriva Alihan!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 13 ottobre 2025 su Canale 5: Zeynep e Dundar hanno un appuntamento romantico. fino a quando non arriva Alihan per guastare loro la festa!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Forbidden Fruit Anticipazioni 13 ottobre 2025: Zeynep a cena con Dundar, ma arriva Alihan!

