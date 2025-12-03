Foiano della Chiana accende il Natale
Arezzo, 3 dicembre 2025 – La comunità di Foiano della Chiana è pronta a immergersi nella magia del Natale con un ricco calendario di eventi diffuso sul territorio e pensato per famiglie, giovani, bambini, appassionati di cultura e tradizioni. L’atmosfera delle feste prenderà il via ufficialmente il via sabato 6 dicembre con l’apertura del Villaggio degli Elfi a Pozzo della Chiana, allestito nella scenografica Piazza Padella, trasformata per l’occasione in un piccolo borgo natalizio ricco di luci, musica e intrattenimento. Il programma completo degli eventi è stato presentato in conferenza stampa alla presenza del Sindaco Jacopo Franci, dell’Assessore alla Cultura Riccardo Reali, del Presidente dell’Associazione per il Pozzo Paolo Porcu, da una rappresentanza dell’Associazione Commercianti di Foiano nella figura di Fabio Reali, del referente Confcommercio Valdichiana Jacopo Canestrelli e del Presidente di Officine della Cultura Massimo Ferri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
