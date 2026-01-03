Elly Schlein | Azione di Trump in Venezuela viola diritto internazionale

L’intervento degli Stati Uniti in Venezuela, con l’arresto di Nicolás Maduro, ha suscitato critiche e preoccupazioni a livello internazionale. L’opposizione italiana si è espressa unanime nel condannare questa azione, sottolineando come essa possa violare il diritto internazionale. La vicenda evidenzia le tensioni geopolitiche e il delicato equilibrio tra sovranità nazionale e interventi esterni.

AGI - Il blitz americano in Venezuela e l'arresto di Nicolás Maduro viene criticata dall'opposizione italiana che esprime preoccupazione unanime. "Chiediamo al Governo di pronunciare parole chiare e di lavorare con urgenza in tutte le sedi multilaterali e internazionali per il pieno ripristino e rispetto del diritto internazionale e per il primato della diplomazia",- incalza Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd che ricorda: "Trump diceva che avrebbe messo fine ai conflitti e portato pace, invece sgancia bombe su Caracas e pensa di riproporre la Dottrina Monroe. L'aggressione di uno Stato sovrano è una grave violazione del diritto internazionale, rappresenta l'ennesimo tassello dello smantellamento dell'ordine multilaterale e non può che portare caos a livello regionale e globale". 🔗 Leggi su Agi.it

