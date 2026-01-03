Dopo Pescara la fiamma olimpica prosegue il viaggio verso Milano | da Montesilvano arriva a Silvi
Dopo Pescara, la fiamma olimpica prosegue il suo percorso verso Milano, passando da Montesilvano a Silvi. La marcia, iniziata il 3 gennaio, accompagna simbolicamente il cammino verso i Giochi Invernali di Milano Cortina, che si terranno il 6 febbraio. Un momento di continuità e di condivisione per l’Italia, nel rispetto delle tradizioni olimpiche e del senso di unità nazionale.
È ripartita nella mattinata del 3 gennaio la marcia della fiamma olimpica verso Milano, dove il 6 febbraio si terrà la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina. Come da programma, dopo essere stata accolta la sera del 2 gennaio a Pescara in piazza della Rinascita da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Milano Cortina: Fiamma Olimpica a Pescara, Bronzi ultimo tedoforo - La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è arrivata oggi a Pescara e, dopo un percorso cittadino di oltre nove chilometri al quale hanno partecipato 44 tedofori, in piazza della Rinascita è stato acc ... ansa.it
FIAMMA OLIMPICA ILLUMINA L’ABRUZZO, 44 TEDOFORI, IL PESCARESE BRONZI ACCENDE IL BRACIERE - Giovanni De BenedictisPaola Patricelli Roberta PagliucaMatteo DagassoJasmine De FeliceFederica CappellettiLuca Santandrea Commenti da Facebook ... abruzzoweb.it
MILANO CORTINA 2026: OGGI FIAMMA OLIMPICA ALL’AQUILA, ACCENDERÀ IL BRACIERE IL RUGBYSTA D’ONOFRIO - Pierluigi Biondi,Marco D’OnofrioPaolo AquilioChristian DervishiGiovanni ScalisiAlessandra SusmeliElena Zappone Martina Ianni Alessio Fiorini, Felice Flati, Lucio Le Donne, Monica Maurizio, Daniele Per ... abruzzoweb.it
Leggi su Tgr Abruzzo La fiaccola olimpica a Pescara, acceso il braciere Dopo 20 anni il fuoco olimpico torna in piazza della Rinascita. 44 i tedofori che hanno percorso gli ultimi 9,2 chilometri di staffetta - facebook.com facebook
