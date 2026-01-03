Dopo Pescara, la fiamma olimpica prosegue il suo percorso verso Milano, passando da Montesilvano a Silvi. La marcia, iniziata il 3 gennaio, accompagna simbolicamente il cammino verso i Giochi Invernali di Milano Cortina, che si terranno il 6 febbraio. Un momento di continuità e di condivisione per l’Italia, nel rispetto delle tradizioni olimpiche e del senso di unità nazionale.

È ripartita nella mattinata del 3 gennaio la marcia della fiamma olimpica verso Milano, dove il 6 febbraio si terrà la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina. Come da programma, dopo essere stata accolta la sera del 2 gennaio a Pescara in piazza della Rinascita da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Dopo Pescara la fiamma olimpica prosegue il viaggio verso Milano: da Montesilvano arriva a Silvi

Leggi anche: Il viaggio della fiamma olimpica coinvolgerà anche Pescara e Montesilvano

Leggi anche: Anche a Montesilvano e Silvi il passaggio della fiamma olimpica: orari e modifiche alla viabilità

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La fiamma olimpica di Milano-Cortina sarà in città il 2 gennaio, il percorso previsto; A Pescara il passaggio della Fiamma Olimpica: programma, percorso e limitazioni; La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 arriva a Pescara; Venerdì 2 gennaio la Fiamma olimpica attraversa la città di Chieti, tutto il percorso.

Milano Cortina: Fiamma Olimpica a Pescara, Bronzi ultimo tedoforo - La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è arrivata oggi a Pescara e, dopo un percorso cittadino di oltre nove chilometri al quale hanno partecipato 44 tedofori, in piazza della Rinascita è stato acc ... ansa.it