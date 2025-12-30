Anche a Montesilvano e Silvi il passaggio della fiamma olimpica | orari e modifiche alla viabilità

Il 3 gennaio, Montesilvano e Silvi accoglieranno il passaggio della fiamma olimpica, seguendo l’evento già previsto a Pescara. Sono previste modifiche alla viabilità e orari specifici per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della cerimonia. Si consiglia di consultare le indicazioni ufficiali e di pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Oltre a Pescara, anche Montesilvano e Silvi si preparano al passaggio della fiamma olimpica sabato 3 gennaio. Un appuntamento importante non solo per gli amanti dello sport e gli sportivi, ma per tutta la cittadinanza considerando l'emozione e i valori che da sempre la fiamma olimpica porta con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Anche a Montesilvano e Silvi il passaggio della fiamma olimpica: orari e modifiche alla viabilità Leggi anche: Passaggio della Fiamma Olimpica, le modifiche alla viabilità per l'8 gennaio Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina 2026: modifiche alla viabilità per il passaggio della Fiamma Olimpica a Catania Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 27 a L’Aquila. Passaggio della Fiamma Olimpica a Teramo, Roseto, Giulianova e Silvi - Teramo – Nel Palazzo del Governo a Teramo, si è tenuta la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Fabrizio Stelo, per l’esame degli aspet ... wallnews24.it

Silvi si prepara al passaggio della fiaccola olimpica - Il percorso e i teodofori che si alterneranno ogni 200 metri sono stati scelti dalla ... ekuonews.it

Scopri tutte le nostre offerte di fine/inizio anno!! Contattaci al 339 5330150 per maggiori informazioni! Non perdere l’occasione! #agenziaeuropa7 #noleggioauto #abruzzo #automotive #pescara #spoltore #cittasantangelo #Montesilvano #silvi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.