Del Rosso (vice Di Francesco): «La fortuna aiuta gli audaci. Falcone strepitoso, meriterebbe una big». Le parole del tecnico del Lecce. Fabrizio Del Rosso, vice allenatore del Lecce, ha parlato a Dazn dopo la Juventus. PAREGGIO – « Questa squadra rispecchia i valori della società e dei tifosi del Lecce. È una squadra che lotta contro tutti e stasera è stata premiata. La Juventus è una grandissima squadra ma quando lotti così. Eusebio l’aveva preparata molto bene. Sapevamo della forza della Juventus e la fortuna aiuta gli audaci. Abbiamo un portiere veramente strepitoso ma dobbiamo ammettere di essere stati anche fortunati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Del Rosso (vice Di Francesco) a Dazn: «La fortuna aiuta gli audaci. Falcone strepitoso, meriterebbe una big»

Leggi anche: Napoli Inter, che numeri su Dazn: gli spettatori del big match scudetto

Leggi anche: Allarme rosso demografia: per l’Italia in “letargo esistenziale” la politica aiuta, ma serve una “manovra” culturale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Lecce, Del Rosso: "La fortuna aiuta gli audaci, Falcone è un portiere strepitoso" - allenatore del Lecce, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio sul campo della Juventus: "Direi che questa squadra rispecchia. tuttomercatoweb.com