Del Rosso vice Di Francesco a Dazn | La fortuna aiuta gli audaci Falcone strepitoso meriterebbe una big
Del Rosso (vice Di Francesco): «La fortuna aiuta gli audaci. Falcone strepitoso, meriterebbe una big». Le parole del tecnico del Lecce. Fabrizio Del Rosso, vice allenatore del Lecce, ha parlato a Dazn dopo la Juventus. PAREGGIO – « Questa squadra rispecchia i valori della società e dei tifosi del Lecce. È una squadra che lotta contro tutti e stasera è stata premiata. La Juventus è una grandissima squadra ma quando lotti così. Eusebio l’aveva preparata molto bene. Sapevamo della forza della Juventus e la fortuna aiuta gli audaci. Abbiamo un portiere veramente strepitoso ma dobbiamo ammettere di essere stati anche fortunati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
