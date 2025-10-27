Allarme rosso demografia | per l’Italia in letargo esistenziale la politica aiuta ma serve una manovra culturale

Sul tema “inverno demografico” il rischio è di diventare ripetitivi, annoiando i lettori. Ne siamo consapevoli. Ce ne scusiamo, ma – come si dice – repetita iuvant. Almeno in via teorica. Anche perché gli ultimi numeri diffusi dall’Istat confermano ed aggravano l’emergenza, nota da anni. Per il quinto anno consecutivo l’Italia fa registrare un calo di popolazione di 116mila unità rispetto al 2018. Crisi delle nascite, l’inverno demografico e la sua analisi. L’istituto nazionale di statistica mette in evidenza anche un altro dato importante: p er ogni 100 persone che muoiono in Italia ne nascono solo 67, dieci anni fa erano 96. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Allarme rosso demografia: per l’Italia in “letargo esistenziale” la politica aiuta, ma serve una “manovra” culturale

Scopri altri approfondimenti

$Spoleto, allarme rosso per il centro $trasfusionale: resterà chiuso il lunedì per carenza di personale - X Vai su X

Occhito, è allarme rosso: diga a secco, ad un passo dal “volume morto” e rischio di rubinetti chiusi anche nelle abitazioni #puglia #foggia #diga #occhito #acqua #crisi #emergenza #attualità - facebook.com Vai su Facebook

Allarme per il miele sardo di eucalipto rosso: la produzione crolla del 70% - Vita difficile per le api e gli apicoltori italiani nei primi otto mesi del 2025 tra gelate primaverili e caldo eccessivo di inizio estate e poi intensi temporali, uniti ad una recrudescenza ... unionesarda.it scrive