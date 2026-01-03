Da Parma l’appello del SILB-FIPE | La tragedia in Svizzera richiama tutti alla sicurezza nei locali
Da Parma, il SILB-FIPE richiama l’attenzione sulla sicurezza nei locali, in seguito alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. L’incidente al bar Le Constellation ha suscitato preoccupazione e invita a rinnovare l’impegno per garantire ambienti sicuri e responsabili durante ogni evento. Un messaggio di solidarietà e di attenzione, volto a rafforzare le pratiche di sicurezza nel settore dell’intrattenimento.
Parte da Parma il messaggio di cordoglio e di attenzione alla sicurezza lanciato dal SILB-FIPE dopo la tragedia avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, nel bar Le Constellation, un episodio che ha scosso l’opinione pubblica internazionale.L’associazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
