Discoteche Silb-Fipe ospite in aeroporto | Spingiamo Rimini come destinazione d’eccellenza per la nightlife

Una delegazione di Silb-Fipe Confcommercio Rimini, guidata dal presidente Claudio Aulizio e dal consigliere Mauro Bianchi, ha incontrato l’amministratore delegato di Airiminum, Leonardo Corbucci, presso l’aeroporto Federico Fellini. L’obiettivo dell’incontro è promuovere Rimini come meta di eccellenza per la nightlife, rafforzando la collaborazione tra il settore delle discoteche e il turismo aeroportuale.

