Commento al Vangelo di oggi 3 gennaio 2026 | Gv 1,29-34

Il passo del Vangelo di oggi, Giovanni 1,29-34, ci invita a riflettere sulla figura di Gesù come l’Agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo. Un gesto di amore e di misericordia che ci invita a riscoprire il senso della fede e della gratuità del dono divino. Meditiamo su queste parole, lasciandoci guidare dalla loro profondità e dal loro significato per la nostra vita quotidiana.

Meditiamo il Vangelo del 3 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo» Sabato del tempo di Natale Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 1,29-34 In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 3 gennaio 2026: Gv 1,29-34 Leggi anche: Commento al Vangelo di oggi 2 gennaio 2026: Gv 1,19-28 Leggi anche: Commento al Vangelo di oggi 29 novembre 2025: Lc 21,34-36 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Santa Famiglia e il viaggio della salvezza. Commento al Vangelo domenica 28 dicembre; don Luigi Maria Epicoco – Commento al Vangelo del 3 Gennaio 2026; p. Luca Arzenton – Commento al Vangelo di oggi, 27 dicembre 2025; Commento al Vangelo di oggi 31 dicembre 2025: Gv 1,1-18. Commento al Vangelo di oggi 1° gennaio 2026: Lc 2,16-21 - Meditiamo il Vangelo del 1° gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. lalucedimaria.it

Commento al Vangelo di oggi 29 dicembre 2025: Lc 2,22-35 - Meditiamo il Vangelo del 29 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. lalucedimaria.it

30 secondi di Vangelo - 3 gennaio 2026

[COMMENTO AL VANGELO] di Giovanni 1,29-34 - SS. Nome di Gesù Giovanni vede Gesù venire verso di lui e fa una cosa semplicissima lo indica. Tutta la sua teologia è riassunta in questa parola: “Ecco”. La fede comi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.