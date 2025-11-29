Commento al Vangelo di oggi 29 novembre 2025 | Lc 21,34-36

Lalucedimaria.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meditiamo il Vangelo del 29 novembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore.  «Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». Sabato della XXXIV settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Luca Lc. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

commento al vangelo di oggi 29 novembre 2025 lc 2134 36

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 29 novembre 2025: Lc 21,34-36

Scopri altri approfondimenti

commento vangelo oggi 29Commento al Vangelo di oggi 28 novembre 2025: Lc 21,29-33 - Meditiamo il Vangelo del 28 novembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Si legge su lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Commento Vangelo Oggi 29