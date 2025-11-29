Commento al Vangelo di oggi 29 novembre 2025 | Lc 21,34-36
Meditiamo il Vangelo del 29 novembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». Sabato della XXXIV settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Luca Lc. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
