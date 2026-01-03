Comer Industries acquisisce una parte di Nabtesco | raro caso di espansione italiana in Giappone

Comer Industries ha annunciato l’acquisizione di una quota di Nabtesco, segnando un’importante operazione di espansione internazionale. Si tratta di un caso raro di investimento italiano in Giappone, che testimonia la crescita e la strategia di apertura verso mercati esteri. Questa iniziativa apre nuove opportunità per entrambe le aziende, rafforzando la presenza nel settore e rafforzando i legami tra le realtà industriali italiane e giapponesi.

L'anno nuovo dell'industria italiana si apre con una buona e insolita notizia: un'acquisizione in Giappone. Ad esserne protagonista è un'azienda di famiglia, la Comer Industries, che ha firmato il.

Comer ha completato l’acquisizione della maggioranza di Nabtesco - REGGIOLO (Reggio Emilia) – Comer Industries ha completato l’acquisizione della divisione prodotti idraulici, componenti e accessori di attrezzature per costruzioni della società giapponese Nabtesco Co ... reggionline.com

Comer Industries acquisisce la business unit “Hydraulic” di Nabtesco per 85 milioni - specializzata in progettazione e produzione di sistemi di ingegneria avanzata e soluzioni meccatroniche, nonchè quotata sul segmento Euronext Milan di Borsa Italiana – ha ... ilsole24ore.com

