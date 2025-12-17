Riello torna italiana | Ariston la acquisisce per 289 milioni di euro

Ariston Group annuncia l'acquisizione completa di Riello Group, segnando il ritorno di quest'ultimo sotto il controllo italiano dopo anni di proprietà straniera. L'operazione, del valore di 289 milioni di euro, vede Ariston rafforzare la propria presenza nel settore, consolidando un importante patrimonio industriale nazionale.

Dopo anni di proprietà estera, il gruppo Riello torna a far sventolare il tricolore. Ariston Group ha annunciato ufficialmente l'acquisizione del 100% di Riello Group dalla multinazionale americana Carrier Global Corporation. L'operazione, del valore di 289 milioni di euro, segna non solo un. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Riello torna italiana: Ariston group acquisisce gli stabilimenti e i dipendenti - L'accordo comprende gli stabilimenti italiani di Legnago e Volpago e i centri di ricerca di Lecco e Angiari con 1.

Riello torna in mani italiane: Ariston acquisisce il 100% del Gruppo - Fondata nel 1922 a Legnago, Riello è un operatore di primo piano nei settori del comfort climatico e delle combustion technologies.

