Riello torna italiana | Ariston la acquisisce per 289 milioni di euro
Ariston Group annuncia l'acquisizione completa di Riello Group, segnando il ritorno di quest'ultimo sotto il controllo italiano dopo anni di proprietà straniera. L'operazione, del valore di 289 milioni di euro, vede Ariston rafforzare la propria presenza nel settore, consolidando un importante patrimonio industriale nazionale.
Dopo anni di proprietà estera, il gruppo Riello torna a far sventolare il tricolore. Ariston Group ha annunciato ufficialmente l'acquisizione del 100% di Riello Group dalla multinazionale americana Carrier Global Corporation. L'operazione, del valore di 289 milioni di euro, segna non solo un. 🔗 Leggi su Veronasera.it
