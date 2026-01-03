Cilia Flores chi è la moglie di Maduro e ‘primera combatiente’

Cilia Flores è la moglie del presidente venezuelano Nicolás Maduro, nota anche come ‘primera combatiente’. Durante l’ultimo attacco statunitense a Caracas, Flores e Maduro sono stati catturati e trasferiti all’estero, secondo quanto annunciato dall’amministrazione americana. La figura di Flores rappresenta un elemento centrale nel panorama politico e familiare del Venezuela, con un ruolo di rilievo all’interno del governo e della storia politica del paese.

Durante l'ultimo attacco statunitense a Caracas, il presidente Nicolas Maduro e sua moglie Cilia Flores sono stati catturati e trasferiti fuori dal Venezuela, come annunciato dal presidente Usa Donald Trump. Flores, figura influente nel regime chavista, ha costruito una carriera politica e personale strettamente legata alla rivoluzione e alla gestione del Paese. INFANZIA E FORMAZIONE. Cilia Flores è nata il 15 ottobre 1956 a Tinaquillo, nel nord-ovest del Venezuela, come figlia più giovane di sei fratelli. Cresciuta in una capanna di fango, figlia di un commerciante ambulante, si è trasferita a Caracas per cercare migliori opportunità.

