Cilia Flores | chi è la moglie di Maduro e perché era il vero cervello del regime

Cilia Flores, moglie di Nicolás Maduro, è una figura di rilievo nella politica venezuelana. Spesso considerata un elemento chiave del regime, ha ricoperto ruoli importanti all’interno del governo. La sua influenza e il suo ruolo strategico le hanno valso l’attenzione come possibile vera forza dietro le decisioni politiche del Venezuela.

Catturata insieme al marito Nicolás Maduro, Cilia Adela Flores viene considerata un personaggio fondamentale della politica venezuelana, se non il vero e proprio "cervello politico" del sistema. Nata a Tinaquillo il 15 ottobre 1956, la Flores è un avvocato divenuto famoso per aver difeso Hugo Chavez (1993) a seguito del tentato colpo di Stato. La donna ha una lunga carriera politica alle spalle. Definita dallo stesso Maduro Primera Combatiente, al posto di First Lady, come riconoscimento per il impegno nella rivoluzione bolivariana, è stata la prima donna a capo dell'Assemblea Nazionale, ricoprendo l'incarico di presidente dal 2006 al 2011.

Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores, il "Gallo combattente" e la "prima combattente" catturati dagli Usa dopo 13 anni al potere (sempre all'ombra di Chavez) - Maduro, 63 anni, è accusato dagli Stati Uniti di essere a capo di un «narco Stato»: ha governato per anni reprimendo le opposizioni e grazie a elezioni che la comunità internazionale ritiene truccate.

Gli Stati Uniti hanno sanzionato sei petroliere venezuelane e tre nipoti della First Lady venezuelana, Cilia Flores, intensificando la pressione su Caracas. Le navi sono accusate di trasportare "petrolio del mercato nero" come parte di una "fl

