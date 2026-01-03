Chi è Nicolás Maduro il presidente venezuelano catturato dagli Stati Uniti

Nicolás Maduro è il presidente del Venezuela, al potere dal 2013. Recentemente, è stato oggetto di attenzione internazionale per un suo presunto coinvolgimento in questioni legate agli Stati Uniti. La situazione politica venezuelana si è intensificata, generando incertezza e preoccupazione all’interno del paese e a livello globale.

Caracas vive ore di tensione estrema, segnate da notizie frammentarie, versioni contrapposte e un clima di forte incertezza. In questo scenario convulso, al centro dell’attenzione resta Nicolás Maduro, l’uomo che da oltre un decennio guida il Venezuela e che oggi incarna, più di chiunque altro, il destino politico del Paese. Nelle ultime ore la capitale venezuelana è stata colpita da bombardamenti mirati, mentre Donald Trump rivendica la sua cattura, ancora da confermare. Nato a Caracas il 23 novembre 1962, Maduro arriva alla guida del Paese da una traiettoria atipica rispetto ai tradizionali percorsi del potere latinoamericano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi è Nicolás Maduro, il presidente venezuelano catturato dagli Stati Uniti Leggi anche: Nicolás Maduro è stato designato dagli Stati Uniti come capo di un’organizzazione terroristica Leggi anche: Gli Stati Uniti sanzionano altre sei navi, Trump è interessato al petrolio venezuelano? Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro è stato catturato, dopo che gli Stati Uniti hanno effettuat #NEWS - +++ #Attacco americano a #Caracas. Forti esplosioni, colpite basi militari. #Trump: «Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il #Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas #Maduro, che è stato catt x.com ‘’Gli Stati Uniti hanno condotto con successo un attacco su larga scala sul Venezuela questa notte’’. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. “Il presidente Nicolas Maduro è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.