Cerreto Ciok, una maratona di dolcezza.

Cerreto Ciok, la tradizionale festa del cioccolato artigianale a Cerreto Guidi, torna a coinvolgere gli appassionati con un programma ricco di assaggi e iniziative. L’evento, che si svolge dall’inizio del weekend fino all’Epifania, rappresenta un’occasione per gustare prelibatezze di produzione locale e scoprire le eccellenze del cioccolato artigianale in un’atmosfera tranquilla e autentica.

CERRETO GUIDI La festa del cioccolato artigianale torna a scaldare l’inverno di Cerreto Guidi. Da oggi, per tutto il weekend e fino al giorno dell’ Epifania sarà una vera maratona di dolcezze. In centro storico torna " Cerreto Ciok- Mercato del cioccolato artigianale ". Saranno presenti banchi di dolci e prodotti del territorio, prelibatezze, vin brulè, shopping e un truck con ristoro salato. L’evento si svolgerà all’interno della manifestazione "La Via dei Presepi di Cerreto Guidi", quattro giorni di atmosfera (ancora) natalizia tra luci, tradizione e profumo di cioccolato. Oltre ad avere l’occasione di scoprire i 200 presepi allestiti nel borgo, si potrà fare una sosta merenda tra i banchi artigianali, partecipare con i bambini ai laboratori creativi, alle letture animate, ai giochi dal vivo, e alle iniziative di animazione organizzate per le famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

