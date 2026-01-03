Capannone di Mercatone 99 distrutto da un incendio a Pontecagnano | si indaga

Nella serata di oggi, a Pontecagnano Faiano, si è verificato un incendio che ha coinvolto il capannone di “Mercatone 99” in via Amerigo Vespucci. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per contenere le fiamme e tutelare l’area circostante. Le indagini sono in corso per accertare le cause dell’incendio e valutare eventuali conseguenze sull’attività e sulla sicurezza locale.

Momenti di tensione, questa sera, a Pontecagnano Faiano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un enorme incendio di un capannone di un'attività cinese “Mercatone 99” in via Amerigo Vespucci. L'intervento Sul posto cinque squadre di caschi rossi oltre al Funzionario di servizio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Incendio alla Far Elettric: capannone distrutto Leggi anche: Incendio Acqualagna: distrutto un capannone con un trattore e due auto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Incendio alla Far Elettric: capannone distrutto - Fortunatamente tutti i dipendenti sono riusciti a mettersi in salvo prima di un crollo Pianengo (Cremona), 7 novembre 2025 - ilgiorno.it Incendio ad Angri, distrutto capannone di pc all’ingrosso e mercatino dell’usato - Un capannone che ospita un’azienda di pc all’ingrosso e un mercatino dell’usato è stato completamente distrutto da un incendio nella notte ad Angri (Salerno); ignote le cause del rogo. fanpage.it L’idea della lista Depaoli: 170 posti per le auto e il recupero di un capannone per creare un mercato coperto e uno spazio gioco - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.