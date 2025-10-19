Incendio Acqualagna | distrutto un capannone con un trattore e due auto

Acqualagna (Pesaro e Urbino), 19 ottobre 2025 – Cinque ore di lavoro, quattro squadre in azione e un deposito agricolo ridotto in cenere. È il bilancio dell’incendio divampato nella tarda serata di ieri ad Acqualagna, intorno alle 21, in un capanno con annesso garage dove erano custoditi un trattore e due autovetture, tutti andati distrutti. Attraversa le Siligate: investito. Ragazzo di 25 anni muore sul colpo Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero propagate rapidamente all’interno della struttura alimentata anche dalla presenza di materiali infiammabili. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Cagli e Urbino, con diversi mezzi e il supporto del funzionario tecnico inviato dal Comando provinciale di Pesaro Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

