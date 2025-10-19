Incendio Acqualagna | distrutto un capannone con un trattore e due auto
Acqualagna (Pesaro e Urbino), 19 ottobre 2025 – Cinque ore di lavoro, quattro squadre in azione e un deposito agricolo ridotto in cenere. È il bilancio dell’incendio divampato nella tarda serata di ieri ad Acqualagna, intorno alle 21, in un capanno con annesso garage dove erano custoditi un trattore e due autovetture, tutti andati distrutti. Attraversa le Siligate: investito. Ragazzo di 25 anni muore sul colpo Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero propagate rapidamente all’interno della struttura alimentata anche dalla presenza di materiali infiammabili. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Cagli e Urbino, con diversi mezzi e il supporto del funzionario tecnico inviato dal Comando provinciale di Pesaro Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Aqualaneates | Acqualagna - facebook.com Vai su Facebook
Incendio Acqualagna: distrutto un capannone con un trattore e due auto - Paura nella notte: nel deposito c’erano anche alcune bombole a Gpl che per fortuna non sono esplose. Segnala ilrestodelcarlino.it
Rogo in deposito ad Acqualagna distrugge anche tre automezzi - Sono servite cinque ore di intervento dei vigili del fuoco, nella notte, per domare un incendio divampato in un deposito agricolo con annesso garage, distruggendo anche un trattore e due autovetture. Scrive ansa.it
Incendio alla Mb del Vallone, sopralluogo di Asl e Arpat e immobile inagibile - Il sindaco Meoni annuncia due ordinanze, la prima sull'inagibilità, la seconda per motivi precauzionali di salute pubblica ... arezzonotizie.it scrive