Cancelo l’Inter ha fretta di chiudere | entro questa data vuole una risposta
L’Inter accelera nella trattativa per l’acquisto di João Cancelo. Le parti sono ormai in fase decisiva e vogliono arrivare a una conclusione nel minor tempo possibile. La richiesta di una risposta entro una data stabilita evidenzia l’urgenza di finalizzare l’accordo, con l’obiettivo di consolidare la rosa e rispettare i piani della società.
L’affare Cancelo-Inte r entra nella sua fase decisiva. Le parti hanno fiutato l’opportunità e ora nessuno vuole perdere tempo. Come riporta il Corriere dello Sport, in Inter è stata tracciata una linea chiara: la risposta definitiva del giocatore dovrà arrivare entro la prossima settimana. Oltre quella scadenza, i nerazzurri non intendono spingersi. Il dossier Joao Cancelo è ormai definito sotto quasi tutti gli aspetti. L’unico vero nodo rimasto riguarda la volontà dell’esterno portoghese, che è stato proposto anche a Juventus, Benfica e soprattutto al Barcellona. Proprio la pista catalana resta quella più gradita al giocatore, ma al momento non ha trovato riscontri concreti a causa dei ben noti vincoli economici del club blaugrana. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
