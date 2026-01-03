Cancelo Inter svelato un retroscena | Romano spiega il perché Chivu non ha affrontato questo tema L’indiscrezione

Un nuovo retroscena sul trasferimento di João Cancelo all'Inter emerge da Fabrizio Romano. Secondo quanto riportato, Cristian Chivu ha scelto di non commentare pubblicamente la trattativa per non influenzare l’andamento delle negoziazioni. Questa decisione sottolinea l'importanza del riserbo nel calciomercato e il ruolo di figure di spicco come Chivu nel mantenere la discrezione durante le trattative.

Cancelo Inter, nuovo retroscena per quanto riguarda il portoghese: Chivu ha preferito fare silenzio per non influenzare l'affare Il tema Cancelo Inter continua a tenere banco nel dibattito di calciomercato, con nuovi retroscena svelati da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Il noto esperto ha fatto chiarezza sulla situazione legata al futuro di Joao Cancelo,

Cristian Chivu verso Inter-Bologna: “Più che di Cancelo preferisco parlare dei miei giocatori. Vorrei parlare di Luis Henrique, è tanto che non mi chiedete di lui. Oppure di Diouf, Dumfries o Darmian che tra un po’ rientra. Amo questo gruppo e questi giocatori, p - facebook.com facebook

