Pio Esposito Inter c’è la mano di Chivu sul suo gol | svelato questo retroscena

Inter News 24 Pio Esposito Inter, le ultime sull’attaccante nerazzurro dopo il grande inizio di stagione tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. La vittoria dell’ Inter contro l’ Union Saint-Gilloise ha portato con sé numerose note positive, e tra queste c’è sicuramente il giovane Pio Esposito. Il giovane attaccante italiano sta mostrando progressi significativi sotto la guida di Cristian Chivu e sta guadagnando sempre più spazio nel cuore del progetto nerazzurro. Nella serata di Bruxelles, Esposito è stato protagonista con un gol, ma anche con qualche errore sotto porta che non ha impedito alla sua squadra di dominare la partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

