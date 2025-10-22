Pio Esposito Inter c’è la mano di Chivu sul suo gol | svelato questo retroscena
Inter News 24 Pio Esposito Inter, le ultime sull’attaccante nerazzurro dopo il grande inizio di stagione tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. La vittoria dell’ Inter contro l’ Union Saint-Gilloise ha portato con sé numerose note positive, e tra queste c’è sicuramente il giovane Pio Esposito. Il giovane attaccante italiano sta mostrando progressi significativi sotto la guida di Cristian Chivu e sta guadagnando sempre più spazio nel cuore del progetto nerazzurro. Nella serata di Bruxelles, Esposito è stato protagonista con un gol, ma anche con qualche errore sotto porta che non ha impedito alla sua squadra di dominare la partita. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Steven #Zhang celebra Pio #Esposito e l'#Inter ? - facebook.com Vai su Facebook
76’ GOOOOOOOOOAAAAAAAAAAALLL FRANCESCO PIO ESPOSITO UNION SG 0-4 INTER - X Vai su X
Inter, Pio Esposito nella storia della Champions League: è il sesto italiano più giovane di sempre a segnare un goal - Gilloise, inserisce il suo nome in una particolare classifica Pio Esposito non si ferma più e, grazie alla rete con cui ha messo il sigillo ... Riporta msn.com
Inter, che novità per Pio Esposito! Continua a stupire, ora è ufficiale - Novità importanti per Pio Esposito: dopo la convocazione in nazionale, arriva anche il riconoscimento prestigioso per il talento nerazzurro. Scrive spaziointer.it
Inter, primo goal in Champions League per Pio Esposito: a segno contro l'Union SG - 0 a Cagliari e la prima gioia con la maglia della Nazionale, il goal del momentaneo 3- msn.com scrive