Borse di studio | ottenute le coperture

Nel Consiglio di amministrazione del 2025, l’ateneo di Pavia ha approvato uno stanziamento di fondi destinati alle borse di studio per gli studenti universitari. Questa decisione rappresenta un sostegno concreto per gli studenti, garantendo risorse utili a favorire l’accesso e il proseguimento degli studi. La copertura delle borse di studio è un passo importante per rafforzare il diritto allo studio e migliorare le condizioni degli universitari della città.

Una boccata d’ossigeno per gli universitari di Pavia. Nell’ultimo Consiglio di amministrazione del 2025, gli esponenti del Coordinamento per il diritto allo studio sono riusciti a ottenere uno stanziamento di fondi da parte dell’ateneo pavese per la copertura delle borse di studio. "L’ennesima toppa a un sistema che sta crollando - ha commentato Giulia Papandrea referente del Coordinamento per il diritto allo studio -. Lo stanziamento, infatti, se è una buona notizia per chi finalmente riuscirà a ricevere la borsa di studio, sottolinea come manchino ancora 4,5 milioni per coprire tutte le borse di Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

