Borse di studio | ottenute le coperture

Nel Consiglio di amministrazione del 2025, l’ateneo di Pavia ha approvato uno stanziamento di fondi destinati alle borse di studio per gli studenti universitari. Questa decisione rappresenta un sostegno concreto per gli studenti, garantendo risorse utili a favorire l’accesso e il proseguimento degli studi. La copertura delle borse di studio è un passo importante per rafforzare il diritto allo studio e migliorare le condizioni degli universitari della città.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.