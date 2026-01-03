Bomba Pio Esposito ribaltone in casa Inter | l’hanno praticamente regalato

L’Inter ha ufficializzato la cessione di Pio Esposito, giovane attaccante campano classe 2005, in un’operazione che ha sorpreso molti. Dopo aver mostrato importanti segnali di crescita, il talento nerazzurro lascia la squadra in circostanze particolarmente favorevoli per entrambe le parti. La sua partenza rappresenta un punto di svolta nel settore offensivo dell’Inter, con il futuro del giocatore ancora da definire e da seguire attentamente.

Un annuncio ribalta completamente i piani dell’Inter: l’attaccante campano Pio Esposito è stato praticamente regalato alla squadra Il futuro di Pio Esposito continua a tenere banco nell’ambiente nerazzurro, ma non solo: il baby talento classe 2005 è diventato nel giro di pochi mesi un attaccante imprescindibile. Non solo nell’Inter di Chivu, ma anche con la . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Palmeri attacca la direzione arbitrale: «Cravatta su Pio Esposito in Inter-Fiorentina, l’hanno vista tutti» Leggi anche: Roma Inter, Pio Esposito decisivo nel finale: «Serviva resistere e portare a casa i tre punti…» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bomba Pio Esposito, ribaltone in casa Inter: l’hanno praticamente regalato; Zirkzee Roma, l’affare si complica: spunta l’annuncio che frena tutto. Meno potente di Vieri, ma più tecnico di Toni: a chi assomiglia Pio Esposito? - Avvertenza per chi legge: qui si parla di una crisalide che non è ancora diventata una meravigliosa farfalla, e dunque bisogna lasciarle il tempo di crescere (e di sbagliare) senza fretta, seguendo il ... gazzetta.it Aurora e Sara Esposito avevano 26 anni, erano gemelle, venivano da Ercolano. Lavoravano in silenzio, per 150 euro alla settimana, mettendo etichette sui fuochi artificiali. Ma quelle etichette erano attaccate su una bomba pronta a esplodere. Quell’appartam - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.