Palmeri attacca la direzione arbitrale | Cravatta su Pio Esposito in Inter-Fiorentina l’hanno vista tutti

di Dario Bartolucci Palmieri, noto giornalista di Sportitalia, ha criticato duramente il mancato intervento del VAR sul fallo in area ai danni dell’attaccante nerazzurro. Nel suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri è tornato a commentare gli ultimi episodi arbitrali che hanno sollevato polemiche in Serie A, soffermandosi in particolare sul discusso contatto in Inter Fiorentina. Il giornalista non ha usato mezzi termini nel descrivere quella che, a suo avviso, è stata una delle sviste più gravi dell’ultimo turno. «A questo uso politico della direzione degli arbitri, che pur se fatto con le migliori intenzioni finisce per generare sospetto, si aggiungono poi le lacune — in alcuni casi solite e clamorose», ha spiegato Palmeri. 🔗 Leggi su Internews24.com

