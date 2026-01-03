Bilancio 2026 | parola d’ordine manutenzioni

Il bilancio preventivo 2026 si focalizza su due aspetti fondamentali: il sociale e le manutenzioni. La Giunta ha approvato il documento, che sarà sottoposto all’approvazione del consiglio comunale entro gennaio. Questo schema riflette l’impegno dell’amministrazione nel garantire servizi essenziali e mantenere efficienti le infrastrutture pubbliche, ponendo al centro la sostenibilità e la cura del patrimonio cittadino.

Sociale e manutenzioni: queste le due voci importanti su cui si basa lo schema di bilancio preventivo per il 2026 che la Giunta ha approvato e che sarà sottoposto all'approvazione dei consiglieri comunali entro fine gennaio. Ieri sono stati il sindaco Francesco Passerini, l'assessore al Bilancio Elena Ardemagni e quello ai Lavori pubblici Luigi Mori a descrivere con alcuni flash i principali capisaldi del documento programmatico, l'ultimo prettamente operativo dell'esecutivo Passerini prima delle elezioni del 2027. In primis, nessuna tassa sarà alzata e la soglia per l'esenzione della addizionale Irpef rimarrà a 17mila euro.

