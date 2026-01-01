Le unghie di Capodanno del 2026? Parola d’ordine | sparkling

Per il Capodanno 2026, le unghie si vestono di eleganza e luminosità. La parola d’ordine è “sparkling”: dettagli scintillanti, riflessi delicati e tonalità raffinate per celebrare l’arrivo del nuovo anno con stile. Anche chi preferisce uno stile sobrio può aggiungere un tocco di brillantezza, rendendo il look delle unghie perfetto per questa occasione speciale senza eccessi.

Capodanno è uno di quei momenti in cui anche chi porta sempre le unghie nude sente il bisogno di osare un po' di più. È la notte dei riflessi, dei brindisi, delle luci basse e dei dettagli che catturano l'attenzione solo quando muovi le mani. E infatti, le manicure di fine anno non sono mai state così scenografiche. Quest'anno la parola chiave non è "eccesso", ma luccichio consapevole. Metalli mixati, finish shimmer, dettagli in rilievo e French manicure ripensate in chiave couture stanno dominando Instagram e TikTok. Il risultato? Unghie che sembrano piccoli accessori, più che semplici beauty look.

