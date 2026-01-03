Il numero di conflitti attivi nel mondo ha raggiunto livelli elevati, con 59 guerre in corso, secondo il Global Peace Index. Dal 1945, non si erano registrate così tante crisi armate contemporaneamente, con 17 di esse che causano oltre 1.000 vittime ciascuna. Questi dati evidenziano una fase di crescente instabilità globale, sottolineando l’importanza di monitorare e comprendere le dinamiche dei conflitti attuali.

Il mondo non è mai stato così in guerra dalla fine del secondo conflitto mondiale. Sono 59 le guerre in corso e ben 17 hanno registrato oltre 1000 morti, secondo quel Global Peace Index che ogni anno dal 2007 è compilato dall’Institute for Economics & Peace. E mai, negli ultimi 50 anni, la risoluzione positiva dei conflitti è stata a livelli così bassi. Negli anni Settanta il 49% delle guerre finiva con una vittoria di uno dei due contendenti: nel 2010 solo il 9%. Cinquant’anni fa il 23% dei conflitti si concludeva con un accordo di pace. Nel 2010 appena il 4%. A rendere più difficile la risoluzione c’è anche il fatto che sono sempre più internazionalizzati: 78 Paesi in questo momento sono impegnati in una guerra fuori dai propri confini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Battuto il record di guerre Mai così tante dal 1945

Leggi anche: Il 2025 un anno nero per la pace, mai così tante guerre dal 1945

Leggi anche: Spread sotto 70 punti, mai così basso dal 2009: il calo record in Europa del rendimento dei Btp

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Record battuto: in 769 al tuffo di Capodanno di Viareggio Nonostante una giornata non proprio ideale per un tutto in mare, sono stati 769 i partecipanti alla dodicesima edizione della manifestazione che quest'anno ha voluto omaggiare Andrea Paci, anima del - facebook.com facebook