Il 2025 un anno nero per la pace mai così tante guerre dal 1945

Il 2025 si distingue come l’anno con il maggior numero di conflitti dal 1945, un vero e proprio record di guerre in corso. In un editoriale del 29 dicembre, John Simpson, noto inviato di guerra e responsabile degli Affari Globali della BBC, ha osservato come mai prima d’ora abbia assistito a una situazione così complessa e difficile da affrontare. Questo scenario evidenzia la crescente instabilità e le sfide globali legate ai conflitti contemporanei.

"Ho seguito circa 40 guerre ma non ho mai visto nulla come il 2025 ". In un editoriale pubblicato il 29 dicembre John Simpson, tra i più noti inviati di guerra e oggi a capo degli Affari Globali della Bbc, ha provato a riassumere quello che secondo diversi report è apparso come l'anno nero per la pace. Oltre cinquanta conflitti, a diversa intensità, sono stati registrati nei quattro angoli del.

