Baldanzi scatto Fiorentina | contatti avviati con la Roma

La Fiorentina ha avviato contatti con la Roma per riportare Tommaso Baldanzi in Toscana. Dopo le recenti trattative, il club viola sembra interessato a rinforzare il reparto offensivo del proprio roster con il giovane talento. Restano da definire i dettagli dell’eventuale trasferimento, mentre la situazione rimane in evoluzione.

Nuovo scatto sul futuro di Tommaso Baldanzi. Nelle ultime ore si è inserita con decisione la Fiorentina, che ha avviato contatti con la Roma per riportare il trequartista in Toscana. Un ritorno di fiamma: i viola avevano già provato a prenderlo nell'estate 2023, senza arrivare al traguardo. L'inserimento viola cambia lo scenario. Baldanzi era già finito nel mirino di Hellas Verona, Genoa e Pisa. Ora la Fiorentina prova a fare sul serio, sfruttando anche una situazione tecnica favorevole: il sistema adottato da Vanoli prevede due esterni offensivi, ruolo che l'ex Empoli può interpretare pur preferendo agire tra le linee.

