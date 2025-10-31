Roma avviati i contatti con il Manchester United per Zirkzee | folta concorrenza

La Roma continua a fare i conti con le difficoltà offensive e Gian Piero Gasperini è alla ricerca di nuove soluzioni per rendere la sua squadra più pericolosa sotto porta. Il tecnico piemontese ha spesso proposto Paulo Dybala nel ruolo di centravanti e, nelle ultime settimane, ha visto segnali di ripresa da Artem Dovbyk, ma l’infortunio di Evan Ferguson complica ulteriormente i suoi piani. Per questo motivo, la società giallorossa è pronta a muoversi sul mercato di gennaio per rinforzare il reparto offensivo a disposizione dell’allenatore. Il nome più caldo resta quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2001. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

