Roma avviati i contatti con il Manchester United per Zirkzee | folta concorrenza
La Roma continua a fare i conti con le difficoltà offensive e Gian Piero Gasperini è alla ricerca di nuove soluzioni per rendere la sua squadra più pericolosa sotto porta. Il tecnico piemontese ha spesso proposto Paulo Dybala nel ruolo di centravanti e, nelle ultime settimane, ha visto segnali di ripresa da Artem Dovbyk, ma l’infortunio di Evan Ferguson complica ulteriormente i suoi piani. Per questo motivo, la società giallorossa è pronta a muoversi sul mercato di gennaio per rinforzare il reparto offensivo a disposizione dell’allenatore. Il nome più caldo resta quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2001. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Dall'Inghilterra, la Roma punta Zirkzee per gennaio: contatti per il prestito - I giallorossi tra i club più interessati all'ex Bologna, che trova sempre meno spazio al Manchester United. Secondo ilromanista.eu
Roma, spunta l'idea Malacia per la fascia: doppio colpo dal Manchester United - La Roma continua a lavorare sul mercato in entrata, anche in seguito alle dichiarazioni di Gian Piero Gasperini: "Sono più di venti giorni che siamo fermi e questa cosa non mi piace". Segnala corrieredellosport.it
La Roma va all in su Echeverri con il placet di Gasperini: contatti con il Manchester City che apre al prestito - Claudio Echeverri è un giocatore che regala emozioni quando ha il pallone tra i piedi. Da calciomercato.com