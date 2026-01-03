Allenamenti di Trial i giovani tedeschi scelgono Lazzate

Nel corso del 2025, una delegazione di giovani atleti tedeschi ha scelto Lazzate come tappa per gli allenamenti di trial. Dopo dieci anni di collaborazione e scambio sportivo, questa esperienza rappresenta un momento di crescita e condivisione nel rispetto della passione per questa disciplina. La località si conferma come punto di riferimento per l’attività di preparazione e formazione nel settore del trial.

Dieci anni di amicizia e condivisione sportiva nel nome del trial: anche negli ultimi giorni del 2025, una folta delegazione di atleti tedeschi ha trascorso un periodo di vacanza dedicato agli allenamenti a Lazzate. Anche quest'anno Lazzate ha ospitato infatti gli ultimi allenamenti del 2025 dei giovani trialisti tedeschi dell' Adac Wurttemberg, club di sport motoristici della zona di Stoccarda, che hanno scelto il campo scuola "Cesarino Monti", nella zona del Battu, per prepararsi e trascorrere le festività natalizie all'insegna dello sport. Un appuntamento consolidato, che da dieci anni lega il Moto Club Lazzate al gruppo proveniente dalla Germania.

