Trialisti tedeschi a Lazzate | da dieci anni allenamenti di fine anno al campo Cesarino Monti

A Lazzate, per il decimo anno consecutivo, i giovani trialisti tedeschi hanno svolto gli ultimi allenamenti del 2025 presso il campo “Cesarino Monti”. Questa tradizione, consolidata nel tempo, offre ai partecipanti un’occasione di preparazione sportiva e di condivisione durante le festività natalizie, nel rispetto delle attività di formazione e crescita nel mondo del trial.

