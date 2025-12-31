Trialisti tedeschi a Lazzate | da dieci anni allenamenti di fine anno al campo Cesarino Monti
A Lazzate, per il decimo anno consecutivo, i giovani trialisti tedeschi hanno svolto gli ultimi allenamenti del 2025 presso il campo “Cesarino Monti”. Questa tradizione, consolidata nel tempo, offre ai partecipanti un’occasione di preparazione sportiva e di condivisione durante le festività natalizie, nel rispetto delle attività di formazione e crescita nel mondo del trial.
Anche quest’anno Lazzate ha ospitato gli ultimi allenamenti del 2025 dei giovani trialisti tedeschi, che hanno scelto il campo scuola “Cesarino Monti”, nella zona del Battu, per prepararsi e trascorrere le festività natalizie all’insegna dello sport. Un appuntamento ormai consolidato, che da dieci anni lega il Moto Club Lazzate al gruppo proveniente dalla Germania. Dalla . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche: Dopo le feste di fine anno il campo da calcio sarà pronto
Leggi anche: Fiorentina Juve, rivalità infinita: dal campo al mercato oltre 200 milioni in dieci anni. Tutti gli affari tra i due club
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.