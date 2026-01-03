Alberone salvo dopo la nostra denuncia Il Comune modifica la mappa urbana
Il Comune ha modificato la mappa urbana di Cecchina, salvando Alberone dopo la nostra denuncia. La revisione assicura che i residenti di piazza dell'Alberone, precedentemente divisi tra Appio Latino-Alberone e Furio Camillo, possano mantenere un senso di appartenenza alla stessa area. Questa decisione riflette un intervento volto a migliorare la rappresentanza territoriale e a rispondere alle esigenze della comunità locale.
Cecchina, il quartiere a cui nessuno sentiva di appartenere, sparirà e i residenti di piazza dell'Alberone, che risultava spaccata a metà tra Appio Latino-Alberone e Furio Camillo, potranno ancora sentirsi parte della stessa porzione di territorio. Sono questi due dei casi sollevati dalla nuova mappa dei quartieri di Roma Capitale, segnalati da Il Tempo e finalmente risolti. Dopo aver interpellato i cittadini e compreso le ragioni dei suggerimenti da loro avanzati, il Comune si è messo al lavoro per ridefinire la geografia urbana proposta lo scorso 20 ottobre al MAXXI. Scavando nelle identità locali e partendo dalle osservazioni dei romani, l'équipe scientifica è riuscita a trovare tutte le conferme necessarie per rimettere mano alla mappa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
