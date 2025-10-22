Tomba del Cerbero accessibile a tutti Arriva la replica della Soprintendenza dopo la nostra denuncia

Teleclubitalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Soprintendenza Area Metropolitana ha deciso di rispondere in merito all’articolo apparso ieri su Teleclubitalia che documentava lo stato di abbandono in cui versava negli ultimi giorni il sito archeologico della Tomba del Cerbero, la cui scoperta risale a due giorni fa. Riportiamo di seguito la missiva inoltrata alla nostra redazione dall’ente regionale che si . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

tomba del cerbero accessibile a tutti arriva la replica della soprintendenza dopo la nostra denuncia

© Teleclubitalia.it - Tomba del Cerbero accessibile a tutti. Arriva la replica della Soprintendenza dopo la nostra denuncia

Scopri altri approfondimenti

tomba cerbero accessibile tuttiTomba del cerbero a Giugliano, da scoperta eccezionale all'abbandono: «Ma presto rilanceremo il sito» - Sul sito internet della Soprintendenza delle Belle Arti di Napoli, la scoperta avvenuta due anni fa della cosiddetta “tomba del Cerbero”, rinvenuta nelle campagne di ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tomba Cerbero Accessibile Tutti