Al via il girone di ritorno Raffaele | Grande voglia di tornare in campo

La Salernitana riprende il campionato dopo la pausa natalizia, preparandosi alla prima partita del girone di ritorno in trasferta a Siracusa. Dopo la pausa, i granata sono pronti a riprendere il ritmo e a confermare il proprio percorso, con Raffaele che manifesta entusiasmo e determinazione. La sfida rappresenta un'importante occasione per consolidare la posizione in classifica e proseguire con impegno la stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti La Salernitana torna in campo dopo la pausa natalizia. Domani prenderà il via il girone di ritorno con i granata di scena in trasferta a Siracusa: all’andata finì 1-0 grazie al rigore trasformato da Knezovic. “Innanzitutto approfitto per augurare un felice 2026 a tutti i nostri tifosi. Ci hanno dato tanto e continueranno a farlo. Sappiamo bene che buona parte della realizzazione di questo auspicio passa per i risultati che riusciremo a portare a casa. Faremo di tutto per ottenere il massimo, come sempre. –  dice mister Giuseppe Raffaele alla vigilia della gara  – Ci aspetta il girone di ritorno, una sorta di campionato nel campionato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

