A Milano il freddo quello vero deve ancora arrivare

A Milano il freddo intenso deve ancora arrivare. Nei prossimi giorni, secondo le previsioni di 3Bmeteo, si aspetta un aumento delle temperature minime e una maggiore presenza di nebbia e cielo coperto. Il clima si farà più rigido, segnando l’ingresso ufficiale della stagione invernale. Rimani aggiornato sulle condizioni meteorologiche per pianificare al meglio le tue attività quotidiane.

Cielo grigio, nebbia e freddo (ancora più marcato). In una parola: inverno. Quello vero. È quanto succederà nei prossimi giorni a Milano secondo i meteorologi di 3Bmeteo."Il flusso di correnti artiche che sta dilagando sull'Europa centro occidentale entrerà gradualmente sul Mediterraneo.

