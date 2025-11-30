Lautaro trascina l’Inter ma il vero esame deve ancora arrivare

La domanda che rimbalza nelle discussioni degli ultimi mesi è sempre la stessa: si può discutere davvero Lautaro Martinez? La risposta, osservando con freddezza l'anno solare 2025, è quasi scontata. L'argentino è uno degli attaccanti più produttivi d'Europa, trascinatore tecnico ed emotivo dell'Inter, simbolo di una continuità che pochi possono permettersi. Ma il calcio vive di numeri, e quei numeri – letti fino in fondo – raccontano anche le sfumature di un campione che sa essere devastante, ma ancora incompleto. Nome completo Lautaro Javier Martínez Posizione Attaccante Squadra attuale Inter Nazione Luogo di nascita Bahía Blanca Data di nascita Agosto 22, 1997 00:00 Età 28 Peso (Kg) 72 Altezza (cm) 174 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 17 - Per Game Partite iniziate 16 0.

