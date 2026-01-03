A Capodanno la Premier si è travestita da Serie A

A Capodanno, la Premier League ha adottato un tono che richiama la Serie A, suscitando curiosità tra gli appassionati di calcio. Questa scelta ha evidenziato come spesso le differenze tra i campionati siano più di facciata, anche in un contesto internazionale. La separazione tra Enzo Maresca e il Chelsea, infatti, riflette le complessità di un calcio che, pur cercando di uniformarsi, mantiene caratteristiche proprie di ogni campionato.

Che gli americani capiscano di calcio quanto io di uncinetto non è certo una novità, e la conferma arriva dalla schizofrenica separazione tra Enzo Maresca e il Chelsea yankeezzato. Come ha scritto Jason Burt sul Telegraph la fine del rapporto tra l’allenatore italiano e i Blues è una sorpresa soltanto per chi non mette naso più in là della Serie A, a stupire semmai è la velocità con cui tutto è crollato: tre settimane fa Maresca aveva vinto il premio di allenatore del mese in Premier League, umiliato il Barcellona 3-0 in Champions League ed era un papabile per la corsa alla vittoria del campionato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

