Non è più tempo di piangere in silenzio, né di lasciare che a raccontare la fine di una storia d’amore siano gli altri. Lily Allen ha scelto di farlo a modo suo, con ironia e coraggio: prima travestendosi da Madeline, la presunta amante dell’ex marito David Harbour, poi pubblicando West End Girl, un album che trasforma la ferita in musica. Tra un red carpet a Los Angeles e un microfono acceso, la popstar britannica firma la sua rivincita più brillante: una confessione sincera, potente e tutt’altro che vittimista. Lily Allen e la vendetta di Halloween: travestita dall’amante del suo ex. Lily Allen non cerca vendetta, ma sa vendicarsi benissimo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lily Allen si prende la rivincita: travestita da amante di David Harbour e un album che dice tutto

