Zohran Mamdani ha prestato giuramento come nuovo sindaco di New York, la città più popolosa degli Stati Uniti. A soli 34 anni, ha assunto questa carica dopo la cerimonia a Times Square, segnando un passaggio importante nella politica locale. La sua nomina rappresenta un momento significativo per la città, che continua a evolversi sotto la guida di leader giovani e determinati.

New York. Pochi minuti dopo la discesa della «sfera» a Times Square, Zohran Mamdani, 34 anni, è diventato ufficialmente sindaco della città più importante degli Stati Uniti. Primo musulmano, dichiaratamente socialista. L'inaugurazione notturna, potentissima nei simboli, si è svolta sotto la città, in una stazione della metropolitana abbandonata accanto a City Hall. Accanto a lui c'era la giovane moglie Rama Duwaji, di origine siriana, ormai simbolo di una New York multietnica che rivendica senza paura la propria identità culturale e religiosa. A prestargli giuramento è stata Letitia James (la procuratrice che Trump vuole processare per averlo incriminato), mentre Mamdani posava la mano su due Corani, uno appartenuto al nonno, l'altro ad Arthur Schomburg, un omaggio alla storia afroamericana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Zohran Mamdani ha giurato sul Corano. New York ha il suo sindaco

